Dramma a Biella, donna di 51 anni trovata senza vita in casa (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Una donna di circa 51 anni è stata rinvenuta senza vita all'interno del suo appartamento. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, 6 aprile, a Biella. Sul posto i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri e ai sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire le cause della morte.