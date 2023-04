Auto finisce contro parapedone a Occhieppo Superiore, c'è un ferito (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 6 aprile, in via Molinetto, a Occhieppo Superiore.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita contro un parapedone ed ha riportato diversi danni nella parte anteriore; inoltre, il conducente è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. La viabilità ha subito alcuni rallentamenti. Sul posto anche i Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco.