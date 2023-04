Pasqua a Cossato, ecco l'orario delle messe

Si avvicinano le festività della Pasqua. Ecco le funzioni nel comune di Cossato: per il Giovedì Santo, 6 aprile, alle ore 20:30, alla parrocchia di Santa Maria Assunta, ci sarà la Santa Messa nella Cena del Signore e la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo, 7 aprile, alle ore 15:00, si terrà in parrocchia l’Azione Liturgica e l’adorazione della croce. Alle ore 20:30 inizierà la Via Crucis per le strade della città. La partenza è programmata alla Chiesa Gesù Nostra Speranza. Sabato Santo, 8 aprile, alle ore 21:00 inizierà la Solenne Veglia pasquale in parrocchia.

Domenica di Pasqua, 9 aprile, messe alle ore 8:30 in parrocchia, alle ore 9:30 alla Spolina, alle 11 e alle 18 ancora in parrocchia.