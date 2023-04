Angeli in moto "volano" in soccorso dei più fragili FOTO

Angeli in moto "volano" in soccorso dei più fragili

“Angeli in moto” è un’associazione di volontariato nata a Roma nel 2015 dal desiderio dell’attuale presidente, la dottoressa Maria Sara Feliciangeli, che oggi conta quasi 900 volontari su tutto il territorio nazionale. Si occupa, in primo luogo di distribuire a domicilio, farmaci, beni di prima necessità, ausili sanitari e tutto quello che venisse richiesto, per rendere tali beni accessibili a chi ne avesse bisogno. Si uniscono così due fortissime passioni comuni: il volontariato e le due ruote. Sì perché la passione per i motori può regalare anche l’esperienza unica di essere baluardo di chi è più fragile. I servizi nascono e si sviluppano tramite collaborazioni con altre associazioni (tra le quali Aism, Caritas, Ail, Ampmar, Uic, Alcli, Asl territoriali, ecc.) sempre a titolo gratuito.

Durante l’emergenza Covid ad esempio, il valore dell’operato di Angeli in moto è stato riconosciuto dalle istituzioni preposte per interventi a 360° in ogni ambito che la pandemia ha reso necessario. Il servizio è attivo ogni giorno dell’anno in oltre 55 province d’Italia. Questa corposa presenza sul territorio, rende possibile per gli “Angeli in moto” poter rispondere ad ogni richiesta in maniera capillare e tempestiva. Il servizio è interamente gratuito.

Cosa fa "Angeli in moto" nelle provincie di Biella e Vercelli.

Consegna farmaci e dispositivi medici per AISM. Consegna pacchi alimentari per contatto ad Occhieppo Superiore ed Inferiore. Staffetta a manifestazioni sportive di beneficenza (AISM, Parkinsonauti, Special Olympics, ecc.). Sabato 25 marzo 2022 si è tenuto il nostro primo incontro degli "Angeli in moto" della sezione di Biella/Vercelli di cui è referente Augusto Gaudino.

L’attuale gruppo è formato da 36 volontari con un incremento di ben 9 unità nel corso dell’ultimo mese. "Angeli in moto" raggruppa tutti gli appassionati delle due ruote (moto, scooter, ecc.) ed è aperto a tutti coloro che hanno l’intenzione di aiutare chi si trova in condizioni disagiate. L’anno scorso sono stati effettuati 232 interventi e percorsi 5.709 km. Le staffette hanno contribuito ad alcune manifestazioni di volontariato anche in altre provincie e regioni limitrofe (Aosta, La Spezia, Parma, Varese, ecc.).

L'ultima attività si è svolta lo scorso martedì ed ha coinvolto ben tre sezioni di "Angeli In Moto", Milano, Novara e Biella/Vercelli. Per la prima volta è stato organizzato ed effettuato il ritiro, trasporto e consegna di un farmaco importante prelevandolo presso l'Ospedale San Raffaele di Milano e consegnandolo alla Farmacia del dr. Marco Varola di Coggiola. E' un'attività che si ripeterà ogni 40 giorni circa.