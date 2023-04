Giardino Nella Pastorello a Chiavazza, i cittadini: "Grazie al Comune, finalmente è accessibile a tutti"

Fino a qualche giorno fa entrare nel giardino Nella Pastorello a Chiavazza era un' impresa per chi ha problemi di deambulazione, piuttosto che per mamme con passeggini, ma ora non è più così.

Gli ingressi per accedere all'area verde sono infatti due: uno in via Gamba dove ci sono tre scalini, e uno in via Mosca, dove le auto degli incivili, erano sempre parcheggiate esattamente davanti all'ingresso, impedendo il passaggio alle carrozzine piuttosto che alle sedie a rotelle.

Finalmente qualche cosa è cambiato ora, visto che il Comune, su richiesta di alcuni cittadini che ora ci tengono a ringraziarlo, ha messo un salvapedoni all'ingresso su via Mosca, facendo in modo che sia sempre libero l'accesso anche a chi ha problemi di deambulazione o ai passeggini.

"Grazie in particolare all'assessore Davide Zappalà - dichiarano i cittadini - perchè finalmente possiamo anche noi tornare a vivere quell'area che purtroppo ci veniva preclusa da incivili. E' stato lui che ci ha ascoltato e ha fatto in modo che il Comune intervenisse".