Honda CRV, il grande suv full hybrid di Honda

Motorizzazione ibrida i-MMD (Intelligent Multi-Mode) , con sistema a 2 motori: un 2.0 a benzina a ciclo Atkinson da 145 cavalli e un elettrico da 135 kW (184 CV): Nel ciclo combinato in base al nuovo test NEDC, il modello a trazione anteriore del SUV benzina-elettrico da 184 CV (135 kW) ha raggiunto emissioni di CO2 pari a 120 g/km, con una media di consumo di carburante (nel combinato) di 5,3 l/100 km. La versione a trazione integrale di CR-V Hybrid vanta emissioni di CO2 di 126 g/km, con una media di consumo di carburante (nel combinato) di 5,5 l/100 km. È possibile percorrere fino a 2 km in modalità completamente elettrica.

Le dimensioni: nonostante le dimensioni ampie la linea affusolata aerodinamica garantisce un contenimento di consumi ed emissioni

Altezza: 1.679 mm

Lunghezza: 4.600 mm

Larghezza: 1.932 mm (con specchietti richiusi)

Larghezza totale: 2.117 mm (inclusi specchietti)

5 allestimenti disponibili. L’abitacolo è molto ampio, la plancia imponente, materiali di buona fattura. 5 posti comodi con sedili dai profili curati.

Il bagagliaio, 497 litri, che crescono a 1697 litri ripiegando il divano.

La sesta generazione in uscita nel 2023 regalerà un look ricercato alla vettura senza però perdere in dimensioni e comodità.

