Sindacati, accordo per l'erogazione dell'indennità Covid 19 ai lavoratori somministrati Asl Biella

Il 29 marzo Nidil CGIL, Felsa CISL e Uiltemp UIL hanno sottoscritto con l’ASL BI l’accordo per l’erogazione dell’indennità Covid 19 ai lavoratori somministrati che al 1 maggio 2021 erano in servizio presso l’ASL di Biella. Questi lavoratori riceveranno 791,76 euro di indennità una tantum.

E’ il risultato di una mobilitazione partita con lo sciopero nazionale del 24 luglio 2020 e che premia l’impegno dei lavoratori che più di altri hanno prestato servizio in prima linea contro la pandemia. "Abbiamo inoltre richiesto che vengano comunicate le modalità e le tempistiche degli arretrati contrattuali per gli anni dal 2019 al 2022 ai lavoratori in somministrazione. Bisogna continuare a lottare per il riconoscimento di tutti i diritti dei lavoratori in somministrazione!", scrivono un una nota i sindacati. La firma sotto all'accordo è di Roberto Panella - Nidil CGIL, Debora Caracci - Felsa CISL, Anna Maria D'Angelo - Uiltemp UIL.