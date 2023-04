La domanda che si pone questo articolo che parla del quanto tempo prima devo prenotare un'ambulanza è dedicata a quelle persone che si vanno ad informare per quanto riguarda i servizi di ambulanze private che è un servizio messo a disposizione da varie cooperative nel settore e società di autoambulanze per soddisfare le esigenze dei cittadini che hanno bisogno di vari servizi che non vengono coperti dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi dalle ambulanze pubbliche quanto per capirci.

Come tutti sappiamo è vero che le ambulanze pubbliche sono gratis perché il loro servizio viene messo alla disposizione dal Ministero della Salute che copre tutti i costi, ma è vero anche che loro coprono delle esigenze fondamentali come il fatto che magari possiamo avere un'emergenza se stiamo male in casa e in qualsiasi altro luogo e ci accompagnano al primo pronto soccorso però non ne coprono molti altri.

Per esempio, se siamo degli organizzatori di eventi e quindi parliamo di eventi anche all'aperto adesso che arrivano le belle giornate si sole e possiamo parlare al comunemente sportivo o possiamo parlare di un evento musicale o di una fiera e loro non ritroviamo davanti perché se qualcuno sta male saranno loro a soccorrere per togliere queste incombenze alle ambulanze pubbliche che hanno tante altre emergenze, e questo è solo un esempio di quanto possono essere utili per la collettività.

Mandando a specificare invece cosa possono fare per il singolo cittadino o per la singola cittadina se pensiamo ad una famiglia che ha una persona cara che deve essere dimessa dall'ospedale ma non ma non può viaggiare in macchina o in taxi o in bus per le sue condizioni cliniche loro forniranno questo servizio di trasporto dall'ospedale alla casa della persona in questione.

E lo forniranno dopo averlo organizzato per garantire che ci siano tutte le dotazioni a bordo che servono e ci sia quel personale che può essere utile e quindi se la persona si ritrova in uno stato molto difficoltoso a parte l'autista e l'infermiere ci sarà anche un medico per fare un esempio.

Se prenotiamo in anticipo un'ambulanza possiamo trovare anche delle buone offerte

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte il prenotare in anticipo significa poter trovare quello di cui abbiamo bisogno anche con delle tariffe convenienti, perché comunque si paga in base al chilometraggio e in base ad altri costi fissi che ci possono essere.

E siccome ognuna tra queste realtà giustamente ha le sue tariffe magari siccome la competizione comunque c'è in certi periodi dell'anno potrebbero fare delle offerte e quindi farci pagare al chilometro meno considerando che si vada dagli 80 centesimi a più di €1 a km, per fare solo un esempio.