Un raccolta fondi per le tartarughe della Burcina

Come già annunciato nei giorni scorsi dall'ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, sono iniziati in Burcina i lavori di pulizia e riqualificazione del laghetto ai piedi del Casino Blu. Le attività di svuotamento del laghetto e aspirazione dei fanghi presenti, necessarie per la pulizia del sito, hanno richiesto il trasferimento delle circa 70 tartarughe che lo popolavano presso "La Casa di Tarta", una struttura di Mirandola (provincia di Modena), specializzata nel mantenimento proprio delle tartarughe esotiche invasive della Burcina, le Trachemys Scripta, che qui vengono conservate nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e di benessere animale. Un’operazione doverosa e necessaria dal costo importante, circa 6 mila euro, di cui la Delegazione FAI Biella si è fatta carico, occupandosi della raccolta dei fondi necessari a sostenerla.

A tal proposito si è scelto di gestire la raccolta fondi attraverso il portale online GoFundMe, dove è stata aperta la causa “Una casa per le tartarughe della Burcina”: collegandosi al link https://gofund.me/3c574730 o semplicemente andando sul sito GoFundMe e cercando “Una casa per le tartarughe della Burcina” è possibile donare cifre di qualunque importo, destinate specificamente alla causa delle tartarughine. Altrimenti, è possibile eseguire un bonifico direttamente all’IBAN della Delegazione IT88B0608522300000001003674 inserendo come causale “Una casa per le tartarughe della Burcina”.

A dare il via alla raccolta fondi promossa dal FAI Biella è arrivata nei giorni scorsi la splendida notizia di una cospicua donazione da parte del Rotary Club Biella: l’associazione, nel solco della propria attività benefica a favore del territorio, ha voluto fare dono al FAI di Biella della somma di 500 euro. È stato il presidente Andrea Franciosi a consegnare l’assegno al capo Delegazione FAI Biella Davide Furfaro: “Il Rotary Club Biella è molto felice di poter partecipare a questa iniziativa – dice Franciosi - e come dice il format, la Burcina è proprio nei Cuori di tutti i Biellesi che ne hanno percorso i viali in ogni stagione dell’anno provando di volta in volta emozioni diverse ed intense potendo godere di questo spettacolo della natura”.

Furfaro, nel ringraziare sentitamente gli associati per questo importante donazione, ha voluto lanciare un invito ufficiale a tutti i Biellesi: “Nel ricevere l’assegno di 500 euro che il Rotary Club di Biella ha voluto donare al FAI di Biella per contribuire alla raccolta fondi per le tartarughe della Burcina, ringrazio di cuore tutti gli associati, il Presidente Andrea Franciosi, e tutti quanti hanno collaborato a questa iniziativa, auspicando che questo sia solo il primo di tanti piccoli grandi gesti di generosità che nei giorni a venire potranno consentire di raggiungere l’ambizioso traguardo dei 6 mila euro necessari a coprire i costi di questa operazione. I Biellesi sono persone di grande animo, schive e laboriose, profondamente innamorate del loro territorio: all’appello lanciato l’anno scorso dalla Delegazione FAI di Biella di votare il Parco della Burcina come Luogo del Cuore hanno risposto in tantissimi (quasi 5 mila!), e sono certo che anche questa volta, e a maggior ragione, la risposta sarà altrettanto calorosa e piena di riconoscenza verso un luogo simbolo del nostro bellissimo Biellese. Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo: ogni piccolissimo gesto potrà fare la differenza!”.