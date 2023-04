Roberto Guerrini è il nuovo Presidente di Coldiretti Vercelli-Biella. E’ stato eletto ieri sera, mercoledì 5 aprile, per acclamazione dall’assemblea provinciale riunitasi nella sala Renzo Franzo della Federazione.

Succede a Paolo Dellarole che ha terminato il suo secondo mandato, rimanendo in carica per 12 anni. Guerrini, 51 anni, conduce l’azienda risicola di famiglia a Salussola. Per anni è stato vicepresidente della Federazione e rimarrà in carica fino al 2028.

“Non posso che ringraziare tutti per la fiducia che mi è stata concessa – ha affermato il neopresidente – Farò del mio meglio, impegnandomi al massimo per raggiungere i risultati prefissati e proseguire il lavoro che è stato svolto negli ultimi anni in maniera egregia da Paolo Dellarole che ha dimostrato di essere un grande Presidente. Gli ultimi tre anni sono stati difficili per tutte le complicazioni che ci sono state dalla pandemia, alla siccità, passando per la guerra in Ucraina che ha fatto impennare i costi delle materie prime: ci apprestiamo a viverne un altro difficile ma con il supporto dei soci e della struttura affronteremo le nuove sfide con lo spirito giusto”.

“Quello che andremo a vivere sarà un periodo complesso – ha chiosato il Direttore Luciano Salvadori – Faccio i miei più cari auguri di buon lavoro a Roberto Guerrini: potrà contare sull’appoggio di tutti. Il mondo agricolo sta vivendo un momento particolarmente difficile e ora servirà farsi trovare pronti ai cambiamenti, ma sono certo che con il lavoro di squadra, insieme al personale, che sta effettuando numerosi sforzi per mettere in pratica le modifiche che ci vengono chieste, riusciremo a ottenere grandissimi risultati e a fornire un ottimo livello di consulenze. Per ultimo, ma non per importanza, ringrazio Paolo Dellarole per tutto il lavoro che ha svolto in questi lunghi 12 anni, dove ha dimostrato di essere costantemente al servizio della Federazione”.

Infine il saluto del Presidente uscente, Paolo Dellarole: “Sono stati 12 anni molto intensi, che ci hanno messo a dura prova e che ci hanno permesso di toglierci diverse soddisfazioni. Ringrazio tutti coloro che in questo arco di tempo hanno fatto parte della giunta, il personale e il Direttore che, pur conoscendolo da poco, ha dimostrato fin da subito grande preparazione. Faccio il mio più caloroso augurio di buon lavoro a Roberto Guerrini che ha dimostrato in questi anni da vicepresidente di poter rappresentare al meglio la Federazione”.