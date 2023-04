Mentadent ritira lo spazzolino Kids 2-6 anni per rischio di soffocamento

Le indicazioni per lo smaltimento del cappuccio pubblicate da Mentadent sulla propria pagina Facebook

Come comunicato dalla stessa azienda anche sulla propria pagina Facebook, Mentadent ha disposto il richiamo, in via precauzionale, dello spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni codice EAN 8000630057162.

La decisione è correlata all’aver appurato che il cappuccio coprisetole di questo spazzolino potrebbe presentare un potenziale rischio di soffocamento, nel caso in cui venga accidentalmente ingerito dal bambino. Pertanto l’azienda invita chiunque possieda uno spazzolino Mentadent Kids 2-6 anni di smaltirne il cappuccio coprisetole, mentre lo spazzolino può continuare a venire regolarmente utilizzato.

Mentadent raccomanda inoltre di leggere sempre le informazioni per il corretto utilizzo che sono presenti sulla confezione del prodotto, compresa la necessità della supervisione di un adulto durante l’uso da parte dei bambini più piccoli.

Per ulteriori informazioni si può far riferimento al Servizio Clienti (800/800121, consumer-service.it@unilever.com).