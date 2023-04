Manuex, un nuovo sciopero, i sindacati: "Condizioni economiche proposte insoddisfacenti"

Manuex, ieri mercoledì 5 c'è stato un nuovo sciopero, fuori dall'azienda.

"Il presidio dello scorso 19-01-2023 e i successivi scioperi hanno prodotto l'apertura del tavolo di trattative dove si è trovata una intesa sulla struttura dell'ipotesi d'accordo ma sulle cifre siamo lontani. Le condizioni economiche proposte dall'azienda sono state bocciate in assemblea dai lavoratori perchè ritenute dagli stessi insoddisfacenti.

I lavoratori chiedono rispetto per il loro lavoro che ingrassa le tasche padronali mentre a loro l'azienda propone le briciole. Mentre l'azienda è riuscita a rinegoziare il prezzo dei propri prodotti con la committenza per assorbire l'aumento delle materie prime e dei costi energetici già lo scorso anno ai lavoratori non è stato erogato manco il bonus bollette. Questi atteggiamenti da parte della direzione aziendale e della proprietà hanno fatto perdere la fiducia dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e si ritrovano amareggiati e con le tasche vuote.

L'esasperazione dei lavoratori è alle stelle, tant'è che gli scioperi che si sono susseguiti, ben 5 distribuiti nell'arco di due mesi hanno visto l'adesione dell'80% dei lavoratori in turno e come è successo ieri che però si sono fermati all'uscita per partecipare, bandiere alla mano, al riuscito presidio. Mentre il caro vita strige la sua morsa c'è chi pensa di poter vivere nella sua gabbia dorata rigettando quelle che sono richieste oneste e dignitose. Tra l'offerta giudicata bassa dei datori di lavoro e il conguaglio economico richiesto dai sindacati la distanza sembra notevole, al punto da mantenere alto il livello delle proteste che potrebbero continuare se l'azienda continuasse ad abbarbicarsi sulle proprie posizione".