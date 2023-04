Con il bando “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità” a Biella nascono 5 oasi fiorite

Saranno 5 le nuove oasi fiorite che nasceranno nel Biellese in questi mesi di primavera grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Filiera Futura. Nel dettaglio si troveranno a Biella, Bioglio, Piatto, Zumaglia e Vigliano.

Fine del progetto “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità” è promuovere il valore della biodiversità in tutta Italia, attraverso la creazione di spazi verdi ricchi di essenze mellifere, habitat ideali per le api e per gli altri insetti impollinatori, con il coinvolgimento attivo dei Comuni e delle comunità.

Inserito nell’ambito delle iniziative promosse a livello nazionale da Filiera Futura, associazione nata nel 2020 che lavora in tutta Italia per innovare il settore agroalimentare promuovendo progetti condivisi, di cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è socio fondatore, il progetto ha avuto nel Biellese le prime 5 adesioni, sostenute dalla Fondazione con un contributo complessivo di 5 mila euro che permetteranno agli enti, dopo la partecipazione a uno speciale webinar formativo nazionale per la creazione delle oasi, di procedere alla semina in modo che le aree verdi siano nel pieno della fioritura tra giugno e luglio.

Questo l’elenco completo delle oasi finanziate :

€ 1.000,00 Comune di Biella – Biella, per la realizzazione api oasi fiorite per la biodiversità – Area monumentale Nuraghe Chervu;

€ 1.000,00 Comune di Bioglio – Bioglio (BI), per la realizzazione del progetto Beeoglio – Un’oasi per la biodiversità;

€ 1.000,00 Comune di Piatto – Piatto (BI), per la realizzazione del progetto Oasi +Api a Piatto;

€ 1.000,00 Comune di Vigliano Biellese – Vigliano B.se (BI), per la realizzazione del progetto Due oasi fiorite e +api a Vigliano!;

€ 1.000,00 Comune di Zumaglia – Zumaglia (BI), per la realizzazione del progetto Il giardino delle api.

“Contribuire alla salvaguardia e implementazione delle colonie di api nel Biellese è un’azione molto importante e un grandissimo investimento per il futuro dell’ambiente", spiega il Presidente della Fondazione Franco Ferraris.

Per Francesco Cappello, Presidente di Filiera Futura: “Con il progetto “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità” e il diretto coinvolgimento delle nostre fondazioni associate, intendiamo promuovere e diffondere sui territori piccole azioni concrete, con una forte valenza educativa e di sensibilizzazione della popolazione rispetto al tema della cura dell’ambiente e della natura, strettamente legato alla produzione agroalimentare”.

"Gli obiettivi che questo nuovo incremento permetterà di conseguire sono molteplici – spiegano il Presidente del Circolo culturale sardo Battista Saiu e il Sindaco di Biella Claudio Corradino – innanzitutto renderemo ancora più accogliente un’area alle porte di Biella, che può rappresentare un buon biglietto da visita per la città. Quindi si potrà valutare, con l’ausilio della professoressa Paola Ferrazzi, ex ricercatrice del Dipartimento di Valorizzazione delle produzioni agro-alimentari dell’Università di Torino, quali essenze sono più attrattive per le api nelle condizioni locali per indirizzare analoghe iniziative in altre aree del nostro territorio. E non per ultimo avere una funzione educativa nei confronti dei giovani sull’importanza delle api per la nostra stessa sopravvivenza e sulla necessità di fare quanto possibile per garantirne la conservazione e – concludono Saiu e Paolo Detoma –ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio per la lungimiranza”.