Bioglio, il Comune informa: nuovi orari per la Stazione dei Carabinieri

Nuovi orari per la Stazione dei Carabinieri di Bioglio. Ne dà notizia il Comune: “Il nostro Comando Stazione Carabinieri dal 3 aprile seguirà i seguenti orari: tutti i giorni inclusi i giorni festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Rimane attivo il numero 112 per le emergenze. Come sempre ringraziamo i nostri carabinieri a partire dal Comandante Remy Di Ronco per il prezioso servizio che si traduce anche in questo importante ed esteso spazio di ascolto della popolazione che può rivolgersi quotidianamente al nostro presidio”.