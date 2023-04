Biella, Messa Crismale in Duomo: presenti anche i vescovi Mana e Catella FOTO

A Biella sono iniziate le festività pasquali. Celebrata in Duomo la Messa Crismale, appuntamento tradizionale del mattino del Giovedì Santo. La funzione è stata presieduta dal vescovo di Biella Roberto Farinella che ha benedetto gli oli sacri per i sacramenti cristiani, di fronte a tutto il clero biellese. Erano presenti anche il vescovo emerito Gabriele Mana e Alceste Catella, già vescovo di Casale Monferrato.

Così ha scritto Monsignor Farinella sui propri canali social: "Cari fratelli sacerdoti, la benedizione degli oli oggi ci parla del nostro battesimo e della missione sacerdotale: del sacerdozio comune dei fedeli e del nostro sacerdozio ministeriale. Non siamo chiamati in favore di noi stessi, ma a favore del popolo che ci è affidato. Gli oli sono la materia efficace per comunicare, in misura diversa, la vita di Dio nelle occasioni e nelle situazioni più importanti dell’esistenza. La nostra missione è preziosa, ed è come unguento che risana le ferite e dona speranza. Anche oggi possiamo ripetere: so in chi ho posto la mia fiducia, nel Signore nostro Gesù Cristo. Santa Maria di Oropa, interceda per noi, ci custodisca, ci accompagni".