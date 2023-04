San Carlo Canavese: il cavallo Remì, cieco e abbandonato, trova una nuova casa

C'è il lieto fine per la storia di Remì, il cavallo cieco recuperato lo scorso dicembre nelle campagne tra San Carlo Canavese e Nole. L'animale ha infatti trovato una nuova casa.

Remy ha quasi una ventina d'anni ed è cieco da un occhio: era stato abbandonato da ignoti. Proprio in queste ore raggiungerà i maneggi della Unirelab di Settimo Milanese, una società di medicina veterinaria che opera per conto del Ministero dell'Agricoltura.

In questi mesi era rimasto in un centro ippico del Canavese dove era stato curato e nutrito. Lo scorso gennaio il sindaco di San Carlo aveva lanciato un appello per la sua adozione, ricevendo centinaia di richieste e contributi per il sostentamento dell'animale.