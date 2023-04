Arcobaleno, a Borriana il micronido dove si apprende con la sperimentazione

Riceviamo e pubblichiamo:

““Arcobaleno “, così ci chiamiamo. Siamo un micronido situato a Borriana e ci troviamo esattamente al piano superiore della scuola dell’infanzia. Ospitiamo fino a 12 bambini della fascia di età 3 mesi -3 anni.

Le nostre finalità educative sono tutte mirate a favorisce le capacità di apprendimento offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini Il nostro nido è un ambiente dove i bambini vivono, crescono, giocano e imparano. I luoghi sono caldi, puliti, ordinati, in grado di stimolare il bambino.

La struttura del nido è organizzata per consentire ai bambini di interagire con gli ambienti, ma poterli anche stravolgere in qualsiasi momento. Molti sono i progetti e le attività che vengono proposte durante l’anno. Abbiamo intrapreso il percorso dell’orto “ dove ogni bimbo potrà toccare e sperimentare con mano la terra , i fiori , seminare per poi veder crescere.

Il nostro progetto educativo 2022/2023 è basato sulla musica. Stiamo costruendo con materiali “destrutturati“ strumenti musicali e stiamo avvicinando i bambini alla musica attraverso l’ascolto, al suono. Facciamo uscite sul territorio, passeggiate all’aperto o semplicemente ci godiamo il nostro giardino dove i bambini si possono muovere in piena libertà.

Al fine di garantire più possibilità di gioco e scoperta ai bimbi, abbiamo dato molta importanza alla riorganizzazione degli spazi, con l’intento di ospitare piccoli gruppi in ogni ambiente strutturato in modo funzionale per le diverse attività didattiche e non. I bimbi hanno la possibilità di riconoscere gli spazi, di distinguerli e quindi di imparare a muoversi autonomamente all’interno di essi, mettendo in atto competenze e attitudini che hanno come fine ultimo quello di imparare facendo.

Il nostro motto è: apprendere attraverso la sperimentazione.

Ci sono ancora posti disponibili per settembre 2023. Se vi va venite a trovarci. Noi vi aspettiamo.”