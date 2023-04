RS Girls da manuale: oro per Pavanetto, argento per Bragante e Antorra, Bravaccino a 25 millesimi dal bronzo

A Candelo nel week end, presso il locale palazzetto dello sport, lo staff della Rhythmic School ha organizzato con la consueta professionalità, la prima prova del campionato regionale individuale FGI Silver LE (eccellenza); a difendere i colori della Scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, sono scese in pedana quattro atlete. A gareggiare nella categoria junior 3 (anno 2008) è stata chiamata Beatrice Antorra che con due ottime esibizioni al cerchio (14,825) ed alle clavette (13,825) ha conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento. Scontro fratricida (si fa per dire) nella categoria allieve 4 (anno 2011) dove ben tre RSgirls si sono date battaglia con entusiasmanti esibizioni.

Medaglia d’oro per Elena Pavanetto che ha ottenuto dalla giuria 14,825 alla palla e 14,325 al nastro; medaglia d’argento per Emma Bragante che ha ottenuto 13,525 al cerchio e 13,375 alle clavette e quarto posto (a 25 millesimi dal bronzo) per Ginevra Bravaccino che ha totalizzato 14,950 alle clavette e 10,975 al nastro.

“Le nostre ginnaste hanno dimostrato capacità tecnica ed ottima gestione di gara - commentano dallo staff tecnico, formato per l’occasione dalla DT Tatiana Shpilevaya e dalle allenatrici Arianna Prete e Mariia Nitikchuk – distinguendosi anche per composizione degli esercizi e per scelta delle musiche. Ottime le esecuzioni di Pavanetto a palla e nastro, così come Antorra a cerchio e Bravaccino alle clavette. Molto bene Antorra alle clavette e Bragante a cerchio e clavette. Bravaccino al nastro ha avuto delle difficoltà e commesso delle imprecisioni, ma a sua scusante vi sono i malesseri di stagione che l’hanno obbligata a numerose assenze proprio nella settimana pre-gara. Siamo complessivamente soddisfatte delle performances delle nostre atlete – concludono le tecniche - certe che nella seconda prova del regionale, che sarà sempre organizzata a Candelo dalla nostra associazione ai primi di maggio, tutte le nostre ginnaste saranno in grado di presentare delle routine maggiormente ottimizzate ed assimilate, con l’obiettivo di portarle tutte sul podio”.

Prossimo appuntamento per la Rhythmic School l’organizzazione, sempre al Palasport di Candelo, dopo le festività pasquali della seconda prova del campionato regionale di ginnastica Ritmica AICS, che vedrà in gara circa cinquecento atlete di cui una quarantina di RSgirls.