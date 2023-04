Ginnastica Biella in gara a Torino, ecco com'è andata

Impegno per Ginnastica Biella, nel campionato Individuale Silver LE e LD, domenica, presso la struttura della società Ginnastica Victoria Torino di Via Pacchiotti, 71 a Torino.

Per la Silver LE, In categoria Junior 3, Martina Ettolli ha vinto la gara con una bella prova, mentre Vera Rossin, pur facendo registrare il miglio punteggio al Volteggio, non è salita sul podio per un soffio, giungendo quarta. In categoria Senior 1, invece, Anna De Filippis si conferma tra le migliori ginnaste della sua categoria conquistando il secondo posto sul podio.

In categoria Junior 1, Anche Veronica Pastorato, con una bella gara regolare, conquista un meritato secondo posto, infine, 6° posto per Rebecca Cangiano. Nel pomeriggio, sono scese in pedana le atlete Silver LD, dove in Categoria Junior 1, Sarah Botto è giunta 18° nonostante una discreta gara, segno evidente che il livello tecnico è stato molto elevato.

La società ringrazia quanti hanno partecipato alla trasferta e tutte le atlete in gara!