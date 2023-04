Ginnastica Artistica Femminile, buona la prima per tre giovanissime atlete

Le piccolissime atlete di Ginnastica Biella, nate tra il 2015 e 2016, hanno gareggiato sabato 01/04/2023 a San Maurizio Canavese per la loro primissima volta, con i colori della società G&A Academy nel la categoria Promo Avanzato.

Noemi Silva, Desirè Nascè, Letizia Goria e Matilde Lancellotti, superato il primo impatto con il pubblico, si sono comportate benissimo, e sono tornate a Biella con la loro bella esperienza, entusiaste! Quale miglior premio per le famiglie e il paziente lavoro svolto in palestra da Francesca Leardi e Irina Sitnikova? Un ringraziamento speciale della società a queste piccole promesse e alla G$C Academy per la bella collaborazione.