PNRR, Pella: “Chi monitora che il 30% vada ai giovani? Serve Osservatorio per valutazione impatto politiche”

"Perché siamo qua? Perché crediamo che dobbiamo misurare questo impatto per i territori, sicuramente dovremo analizzare i bisogni dei giovani e dovremo riuscire in qualche modo a orientarli su quelle che sono le politiche pubbliche, dovremo cercare di far emergere la rilevanza strategica delle politiche giovanili e far emergere il ruolo dei Comuni perché siamo la parte terminale dello Stato, quella più prossima ai cittadini". Lo ha detto, il vicepresidente vicario di Anci, Roberto Pella, presentando nella sala stampa della Camera dei Deputati il nuovo protocollo di intesa stipulato tra Anci e università Luiss sull'analisi delle politiche giovanili.

"Soprattutto - ha aggiunto - dovremmo cercare di contrastare il fenomeno dei Neet e la fragilità che colpisce i giovani, qui nasce l'idea di lavorare all'obiettivo strategico di un Osservatorio tra la nostra associazione e la Luiss. In questi giorni stanno parlando tutti i mass media, i telegiornali, del rischio di non riuscire e a stare nei tempi del Pnrr, però vedete - ha continuato - negli obiettivi del Pnrr c'era un aspetto importante che si sta monitorando, quello che almeno il 40 per cento dei fondi vanno al Sud, poi c'è la questione che i fondi devono essere indirizzati per un 30 per cento alle donne e un 30 per cento ai giovani".

"La domanda che mi sto facendo come rappresentante delle istituzioni e in modo particolare come vicepresidente vicario dell'Anci - ha quindi affermato -, ma chi sta in questo momento monitorando quel 30 per cento, se realmente sta andando ai giovani? Ecco, proprio attraverso la Luiss noi potremmo veramente dare una mano al governo sulla realizzazione degli obiettivi".