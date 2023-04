Gruppo Taparun, quando la corsa e la socialità sono stili di vita

La ripartenza post-Covid ha molti volti e con la “Tapa Run mission”, ovvero termine dialettale che indica i “tapascioni della corsa” mostra uno dei suoi lati migliori. Sin dalla loro nascita i Tapa Run hanno dimostrato una gran voglia di fare, condividendo la passione per la corsa e la socialità. Tra i vari animatori Mario De Nile si è sempre dedicato ad organizzare momenti di condivisione e dopo il successo della “Sgambata di Santo Stefano”, è nato un programma di eventi annuali.

Il gruppo presenta una serie di incontri sulle vie del biellese, ai quali sarà possibile iscriversi per avere l’accesso all’intero pacchetto di eventi.

I “Tapa Run Biella” costituiscono un movimento trasversale a fianco di tutte le società e associazioni sportive del biellese, per la promozione dello sport consapevole e delle bellezze del territorio.

Per questa stagione 2023, sono state organizzate diverse uscite, che coniugano territorio ed effetto benefico olistico, con la scoperta e la valorizzazione di itinerari e attività all’aperto. Con una semplice iscrizione, sarà possibile prendere parte, in esclusiva, a ben otto uscite.

Mercoledì 12 aprile si terrà l’evento “Taparun are back”, alle ore 18:30 al Biella Sport di Gaglianico, verrà presentato il nuovo progetto. Si ricorda che nella stessa sede, nel reparto “running”, sarà possibile effettuare la preiscrizione entro Martedì 11 aprile.

Mercoledì 19 aprile “Find your run brooks con Tap’aperitivo”, avrà luogo alle ore 18:30 a Biella Sport.

Sabato 29 aprile “Good Morning Biella”, aprirà la stagione podistica con il primo allenamento collettivo di cinque chilometri su strada sterrata. Il ritrovo, con partenza alle ore 6:15, sarà a Biella all’Edicola di Corso 53 fanteria; al termine dell’allenamento seguirà il ristoro.

Domenica 7 maggio “Cashmere Run”. Ore 10:00 a Pollone, presso il piazzale dello stabilimento PIACENZA 1733, allenamento collettivo di 5 chilometri nel Parco della Burcina, a seguire ristoro per tutti.

Mercoledì 10 maggio “Running Beer, Sacro & Profano” avrà luogo a Candelo, alle ore 18:30, nell’area camper dietro al Ricetto. Alla corsa di cinque chilometri su sterrato, seguirà il ristoro.

Domenica 14 maggio “Polenta Run” a Oropa alle ore 10:00. Il ritrovo presso il cancello d’ingresso al Santuario, verrà seguito dall’allenamento collettivo lungo la via panoramica del Tracciolino. Al termine, tutti gli iscritti potranno assaporare la polenta, grazie alla Famiglia Ramella della Croce Bianca. In chiusura si scatterà la fotografia celebrativa sulla scalinata.

Mercoledì 17 maggio “Match Point Run”, alle ore 18:30 presso Tennis Biella in Via Liguria, allenamento collettivo di cinque chilometri e a seguire il ristoro.

Mercoledì 24 maggio “Run for Good Life” si terrà alle ore 21:00, a Palazzo Ferrero di Biella, il convegno “La Corsa a Misura d’Uomo, benefici sul corpo e sulla mente della corsa e come intraprendere l’attività in maniera salutare”. Gli oratori saranno il Dott. Fabrizio Forzan, psicologo dello sport e il Dott. Gianluca Stesina medico dello sport.

Si ricorda che gli eventi verranno riservati esclusivamente agli iscritti del 2023.

Tutti i partecipanti saranno assicurati “Csen” (Centro Sportivo Educativo Nazionale) previa iscrizione, che verranno chiuse al raggiungimento dei 100 partecipanti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il seguente numero: 389.805.8947, Mario.