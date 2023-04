A Candelo arriva il Mercato dei Prodotti agricoli per Pasquetta

Ogni prima domenica del mese, “Slow Food Biella”, in collaborazione con la “Città di Candelo”, organizza il Mercato dei Produttori agricoli, presso il Ricetto medievale di Candelo. L’evento avrà inizio a partire dal 10 aprile, il lunedì di Pasquetta, dalle ore 10:00 fino alle 18:00, in cui sarà possibile degustare i sapori del territorio.

Dalle ore 11:00 si potrà acquistare un pratico sacchetto di tela, con il logo dell’iniziativa, per riporre gli acquisti degli espositori. Al suo interno saranno presenti: acqua in lattina, pane, bicchieri, piatti, posate e tovaglioli compostabili, tutto il necessario per godersi una sana giornata all'aria aperta. Saranno disponibili per consumare il picnic, le zone allestite all'interno del borgo e le aree verdi attrezzate presenti in zona. Alle ore 15.30 si terrà il laboratorio sui grandi lievitati e la tipica Colomba pasquale.

Il dolce, realizzato da Pasticceria Pezzaro seguendo le antiche tradizioni culinarie, vanterà la presenza di materie prime di altissima qualità, a partire dall’impiego di lievito madre. L’associazione assicura la disponibilità di prodotti locali all’interno del contesto unico e suggestivo di uno dei borghi più ammirati d'Italia. Per ulteriori informazioni è possibile riferirsi ai seguenti indirizzi: www.ricettodicandelo.it www.candeloeventi.it