C.E.R. ed Ener.bit, grande interesse all'incontro di Occhieppo Inferiore, FOTO

Proseguono gli incontri tra i cittadini del territorio ed Ener.bit, società pubblica, che si occupa di Energia, Pubblica Illuminazione ed Educazione Ambientale, per presentare le C.E.R. Comunità Energetiche Rinnovabili.

Dopo un primo incontro a Casapinta, grande successo ha suscitato quello di ieri, martedì, 4 aprile, al polivalente di Occhieppo Inferiore. Presenti il Presidente Paolo Maggia con Alberto Prospero Direttore, Carmen Primo Responsabile Tecnico-commerciale e Marketing e Sergio Olivero Energy Center del Politecnico di Torino.

Dopo gli onori di casa della sindaca Monica Mosca, a prendere la parola è stato il presidente Maggia che ha spiegato che cosa sia Ener.bit., di cosa si occupa: “Progettiamo interventi nel campo dell'energia – ha esordito il Presidente dopo aver ringraziato l'amministrazione per l'attenzione dimostrata al progetto - per gli stabili di proprietà del Comune di Occhieppo Inferiore gestiamo il riscaldamento, per altri l'illuminazione. Questa è Ener.bit”.

L'incontro è poi proseguito con la presentazione di alcune slides di presentazione del progetto C.E.R.: “Il segreto di una Comunità? – ha spiegato Maggia - trovare l'equilibrio tra chi produce energia e chi la consuma nello stesso momento”.

Il prossimo incontro con i cittadini di Ener.bit, per presentare le C.E.R., è in calendario lunedì 17 aprile al polivalente di Valdengo alle ore 21.