A Gaglianico va in scena “Al mat dal Gratagamule”

Sabato 15 aprile dalle 21 in avanti, presso l'auditorium di Gaglianico, si terrà uno spettacolo con entrata ad offerta libera.

Si tratta di “Al mat dal Gratagamule”, spettacolo liberamente tratto dal “Pinocchio” di Collodi e recitato in dialetto piemontese, portato in scena dalla compagnia teatrale “La Raganella” di Castelletto Cervo, una divertente e comica rivisitazione in versione musicale dialettale.