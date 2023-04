Sostegno, rustico avvolto e distrutto completamente dalle fiamme

È andato completamente distrutto il rustico avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, 5 aprile, a Sostegno. A dare l'allarme il proprietario dello stabile, utilizzato come magazzino per gli attrezzi da lavoro e ubicato nei campi lungo la Provinciale per Curino.

Da Biella e Ponzone sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica dell'area interessata dall'incendio. Stando alle prime informazioni raccolte, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Presenti anche i Carabinieri. Non sono note al momento le cause del rogo ma sembra che il rogo sia partito dal tetto.