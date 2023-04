Osservatorio provinciale di Biella sugli incidenti stradali: la distrazione alla guida tra le maggiori cause

Nella giornata di lunedì, 3 aprile alle ore 11.00, presieduta dal Prefetto, Silvana D'Agostino, si è tenuta la riunione dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità nell'ambito della Conferenza Provinciale Permanente - sezione territorio, ambiente e infrastrutture.

La riunione ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze dell'Ordine, del Direttore della Motorizzazione - sezione di Biella, di un rappresentante della Provincia e di un rappresentante dell'A.N.A.S.; si sono altresì collegati, in videoconferenza, un numero considerevole di Sindaci dei Comuni della Provincia e di Comandanti delle Polizie Municipali.

Nel corso dell'incontro è stata effettuata una approfondita analisi dei dati sull'incidentalità in provincia al fine di elaborare apposite strategie di prevenzione in grado di ridurre considerevolmente il tasso di incidentalità.

Massima importanza è stata riconosciuta all'attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza stradale nei confronti degli studenti nelle scuole - incentrata quest'anno sulla responsabilità - che continuerà ad essere programmata con temi diversi che puntano ad un sempre più ampio coinvolgimento.

L'analisi dei dati sull'incidentalità in provincia ha evidenziato che, sicuramente, la causa principale degli incidenti stradali è da ascrivere alla distrazione alla guida tenuto conto che la maggior parte di essi si verifica durante le ore diurne e su tratti di strada rettilinei. Altra causa di incidenti è da individuarsi nell'eccesso di velocità, che verrà contrastato con gli efficaci strumenti a disposizione delle Forze di Polizia, in particolare autovelox e telelaser. E emerso altresì che gli automobilisti, con frequenza, pongono in essere comportamenti scorretti, quali il mancato uso delle cinture di sicurezza sui sedili posteriori, dei sistemi di ritenuta per i bambini e l'uso del cellulare alla guida. Infine, si è convenuto di proseguire la lotta contro la guida in stato di ebrezza, con controlli su strada che non saranno limitati ai week end, ma effettuati anche nei giorni infrasettimanali, soprattutto in occasione delle prossime festività.

La riunione dell'Osservatorio si è conclusa con l'illustrazione, da parte del Comandante della locale sezione Polstrada, della nuova piattaforma per il monitoraggio degli incidenti stradali, che dovrà essere alimentata, in tempo reale, da tutte le Forze dell'Ordine, al fine di omogeneizzare la raccolta dei dati sul territorio nonché di acquisire in maniera speditiva un arricchito dettaglio di informazioni relative a tutti gli incidenti occorsi in ambito provinciale.