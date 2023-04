Biella, lite tra coetanei agli Zumaglini. Poi uno dei due viene colpito alla testa da una bottiglia

Sono ancora sconosciute le ragioni che hanno portato due coetanei sulla trentina a scontrarsi animatamente davanti ai Giardini Zumaglini di Biella, sotto lo sguardo preoccupato dei passanti.

È successo sabato pomeriggio: stando alle prime ricostruzioni, avrebbero cominciato a discutere fino a quando uno dei due sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglia di vetro, lanciata dall'altro individuo. L'urto è stato particolarmente violento, tanto che l'aggredito avrebbe cominciato a perdere sangue dalla fronte.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme alla Polizia. Gli stessi agenti hanno calmato gli animi e raccolto le testimonianze di entrambi informandoli delle loro rispettive facoltà di legge. Alla fine, la ferita non è risultata grave tanto più che l'aggredito ha rifiutato il trasporto in ospedale.