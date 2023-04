Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte nel comune di Ponderano.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe terminato la sua corsa contro un palo dopo essersi cappottata. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i sanitari del 118 per l'assistenza delle persone a bordo. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni di salute. Presenti anche le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi.