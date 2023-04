In Valle Elvo è partito il conto alla rovescia per la 44° Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa (foto di repertorio)

La primavera porta sempre una ventata di novità e quest’anno due Pro Loco della alta Valle Elvo hanno cercato di proporne una. Ci riferiamo al tradizionale appuntamento con la Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa del prossimo 16 aprile in piazza San Rocco. Le due Pro Loco di Pollone e di Occhieppo Superiore, si sono alleate per mettere in campo il meglio delle proprie forze, obiettivo una grande esposizione e con l’intuizione di alternare le sedi espositive, un anno a Pollone Piazza San Rocco e un anno ad Occhieppo Superiore area Castellazzo, naturalmente con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni Comunali.

Il programma di questa edizione “sperimentale” prevede per venerdi 14 aprile dalle 20 in piazza San Rocco con il bel tempo, oppure in oratorio se il meteo non ci aiuterà, una serata in allegria dove proponiamo una cena a base di salamelle, hamburger e tanto altro con l’intrattenimento musicale curato da Claudio Abada. Serata proprio per celebrare questo storico accordo tra le due Pro Loco. Domenica 16 aprile dalle 9,30 una quindicina di allevatori biellesi, allineeranno nel piazzale parcheggio Parco Burcina, cuore dell’esposizione circa 400 capi selezionati della Pezzata Rossa di Oropa, 20 capre, una cavalla con il proprio ormai svezzato puledro.

Saranno in funzione due punti BAR e un ristoro capace di fornire dell’ottima polenta e spezzatino e/o polenta e gorgonzola e tanto altro, a tutti coloro che vorranno far festa e approfittare di un primo e alquanto propiziatorio pranzetto all’aria aperta. A corredo un piccolo ma fornitissimo mercato pronto a soddisfare le richieste dei visitatori: allevatori e non. Per la prima volta la giornata espositiva sarà allietata dalle note festose della Banda Musicale Vandornese. Le due Pro Loco, organizzatrici dell’evento confidano in una nutrita partecipazione di visitatori interessati del settore ma anche di appassionati o semplicemente simpatizzanti. Del resto l’appuntamento con l’esposizione della Pezzata Rossa di Oropa ha sempre richiamato molta attenzione, da parte degli addetti ai lavori e non solo a beneficio di una consolidata tradizione attesa e sicuramente apprezzata. Premi e riconoscimenti per gli allevatori partecipanti messi a disposizione dalle due Pro Loco e dalle rispettive Amministrazioni Comunali.