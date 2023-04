Le persone che si informano per quanto riguarda un servizio di noleggio furgoni a lungo termine magari sono persone che all'inizio vogliono avere delle informazioni preliminari su questo servizio non avendo ancora la certezza di volerne usufruire perché ne vogliono sapere di più dopo aver avuto degli spunti magari da qualche amico che ne ha noleggiato uno per la sua attività commerciale e pensiamo a chi deve fare carico e scarico merci e ha bisogno di un veicolo come un furgone che sia capiente e sia anche comodo per muoversi in città e anche fuori, ma semplicemente non vuole comprarlo perché comprare un veicolo ha i suoi svantaggi.

Svantaggi che riguardano il fatto di doversi occupare anche della sua manutenzione e questo significa spendere altri soldi e soprattutto lo svantaggio è che a un certo punto magari la persona vorrebbe cambiarlo questo furgone perché magari ne vuole uno più grande o semplicemente non gli serve più perché col lavoro ha cambiato modalità, però rivenderlo spesso significa svenderlo perché il valore scende di molto già dopo qualche anno

Mentre quando noleggiamo un furgone a lungo termine o qualsiasi altro veicolo è chiaro che ci prendiamo quell'impegno che può andare tra i 12 e i 60 mesi e non dovremmo occuparci della sua manutenzione e non dovremmo occuparci di pagare l'assicurazione e tutto sarà incluso in un'unica rata di noleggio che tra l'altro nel caso degli Imprenditori potrebbe anche significare e scaricare dalle tasse dopo averne parlato chiaramente con il commercialista che può dare degli spunti da quel punto di vista

Certo è che affinché convenga un servizio del genere è fondamentale che ci sia un uso continuativo dello stesso perché altrimenti il gioco non vale la candela e a quel punto molto meglio noleggiarlo semplicemente in quei momenti in cui ci serve come può essere un fine settimana o una settimana o solo un mese, anche perché esistono i noleggi anche a breve termine che però a livello economico come possiamo immaginare sono più sconvenienti perché più tempo noleggiamo un veicolo e meno paghiamo proporzionalmente nella rata di noleggio

Prima di noleggiare un furgone a lungo termine dobbiamo leggere con attenzione le condizioni di noleggio

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte una cosa molto importante quando andiamo a trattare con le varie agenzie di noleggio e ormai ce ne stanno davvero tante in tutto il territorio e di voler sapere nei dettagli le condizioni di noleggio per non avere brutte sorprese poi alla fine.

Ad esempio dovremmo chiedere per quanto riguarda i limiti che ci possono essere rispetto al chilometraggio perché quelle in genere ci stanno e bisogna capire se a noi ci va bene oppure no

Così come dovremmo verificare per esempio se la rata di noleggio ci sembra troppo alta rispetto ai servizi che ci vengono offerti servizi che potrebbero comprendere anche il soccorso stradale 24 ore al giorno che è sempre molto apprezzato da quei clienti che stanno in giro con il loro veicolo per motivi lavorativi