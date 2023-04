Esperienza di guida elettrica, Antonio e la sua Ioniq 5

Il parere di Antonio, utilizzatore di Tesla e Ioniq 5, sembra discostarsi dalle scelte del governo: “Occorre invertire la rotta, i biocarburanti non sono un’opzione sostenibile. I costi al pubblico saranno troppo elevati e la combustione continuerà a inquinare”.

Il biellese guida “elettrico” da più di due anni e ha in attivo 50 mila chilometri. La sua netta dichiarazione recita: “Io non torno indietro”. “Personalmente”, continua Antonio, “ritengo che la contrarietà di abbandonare i motori endotermici da parte di alcuni stati dell’unione europea, proponendo alternative di carburanti - ecologici -, che di fatto non lo sono, sia sbagliata e serve solo a rallentare la transizione. Ritengo indispensabile che i Governi, principalmente quello italiano, vari delle iniziative mirate all’autoproduzione dell’energia elettrica green, che tuttavia in base ai dati, sta comunque aumentando velocemente. Personalmente mi sono dotato di impianto fotovoltaico da 6kwp con accumulo da 13,5 kWh, che mi consente di ricaricare le due auto elettriche, purtroppo nel periodo invernale per la minore insolazione fa calare la produzione e devo usare parzialmente l’energia elettrica fornita dalla rete, questa è però compensata da quella prodotta in eccesso dai miei pannelli nella bella stagione.”

La fabbricazione di qualsiasi prodotto, come le automobili, sia elettriche, che i veicoli termici, produce CO2; tuttavia le prime, una volta ammortizzato il prezzo ambientale, non incideranno in alcun modo sull’inquinamento. Le macchine con motori endotermici, invece, sviluppano sostanze inquinanti quali ossidi di azoto (NOX), idrocarburi incombusti (HC), ossidi di zolfo e anidride solforosa (SO2), ozono (O2), piombo (Pb), particolato e nerofumo, senza parlare degli oli dei tagliandi, sino al fine vita. Le esalazioni di gas serra, responsabili del riscaldamento climatico, non sono l’unico danno che i combustibili fossili apportano, bensì solo la punta di un icebearg che affonda le sue radici, nella combustione del carburante; questo è anche la causa di molti problemi polmonari e malattie.

Per una vera e propria transizione energetica, il Governo dovrebbe avviare un percorso culturale oltre agli incentivi: “Non sarà possibile attuare il cambiamento, finché non ne saranno prima convinti i governanti. Oggi, sono ancora troppe le persone convinte che, lo smaltimento delle batterie o la produzione di energia, comporti maggiori oneri per questa tipologia di veicoli”.