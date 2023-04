Meno è meglio, presentato il piano di comunicazione e vademecum sul risparmio idrico

“Meno è meglio”, uno slogan ma soprattutto un impegno: preservare la risorsa idrica, sprecando meno e utilizzando meglio l’acqua. Il tema dell’emergenza idrica, la sua portata sul territorio e gli interventi atti a mitigare tale emergenza per il territorio Biellese, Vercellese e Casalese sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal presidente di EgATO n. 2, Claudio Corradino, con i vicepresidenti Davide Gilardino e Marco Torriano.

Il Presidente Claudio Corradino spiega che il piano di comunicazione voluto da EgATO n. 2 nasce dalla volontà di coinvolgere i cittadini, rafforzare il contatto con il territorio e supportare la corretta diffusione delle informazioni, e prevede una serie di azioni coordinate, diversi livelli di informazione e canali di distribuzione. Il primo degli strumenti realizzati? Il vademecum “Acqua. Meno è meglio” con consigli utili per preservare questa risorsa così importante e le azioni prioritarie per contribuire a ridurre la nostra impronta idrica. Il primo kit informativo sarà distribuito alle scuole, ai Sindaci e alle Amministrazioni del territorio, affinché lo diffondano nelle rispettive comunità.

Claudio Corradino continua il suo intervento esprimendo grande soddisfazione per il Piano di Comunicazione messo in campo da EgATO2 per i prossimi tre anni, poiché è evidente a tutti che ci si trova in un momento non facile per il territorio e, pur non volendo drammatizzare, è evidente che i cambiamenti climatici stanno impoverendo la risorsa idrica, quindi una comunicazione chiara ai cittadini, alle scuole e anche ai Sindaci, rappresenta un valore aggiunto di crescita sociale, che non potrà che aiutare il senso civico di ognuno di noi. Continua ricordando che la lotta allo spreco delle risorse e la tutela del bene idrico è una questione di civiltà e cultura ed il percorso educativo che l’ EgATO2 si appresta ad avviare rappresenta un impegno concreto dall’alto spessore etico, oltre che economico ed ambientale. “La conferenza stampa è stata programmata nel mese in cui si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua, affinché non resti una giornata di slogan ma un punto di partenza per strutturare nuove azioni di sensibilizzazione, rafforzando l’impegno dell’Ente rivolto al territorio a tutela della risorsa idrica e affrontando in modo sistemico le problematiche legate alla siccità”.

Barbara Buffo, direttore commerciale di Achab S.r.l. Società Benefit, ha poi illustrato le iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e alle scuole, con progetti informativi ed educativi differenziati, che verranno realizzati a partire dai prossimi mesi e proseguiranno fino a giugno 2025. Interviene Davide Gilardino, Vice Presidente di ATO2 e Presidente della Provincia di Vercelli, che asserisce: “Sono qui in una duplice veste, ma mi sento investito in tutte e due i ruoli, di grande responsabilità, infatti, oggi più che mai, il tema della risorsa idrica deve impegnare direttamente tutti coloro che svolgono le funzioni in organismi che possono incidere sulle strategie mirate a preservare l’acqua. Sappiamo che alcune frazioni dell’alta Valsesia soffrono di carenza idrica, proprio perché le preziose sorgenti montane, che sono risorse superficiali, a causa della mancata alimentazione per scarsità di piogge e di neve, sono asciutte e quindi gli abitanti vengono riforniti con le autobotti. Se prendessi come riferimento il solo punto di vista del rapporto costi/benefici, fare interventi strutturali in quelle località, in relazione ad un numero esiguo di abitanti, risulterebbe antieconomico, ma l’acqua deve avere un valore etico e sociale, che supera ogni tipo di approccio economico, quindi è doveroso prevedere che chiunque dovrà avere accesso all’acqua in modo continuativo e in qualsiasi mese dell’anno. Per questo, il prossimo gestore unico del territorio dovrà essere strutturato tecnicamente e finanziariamente e dovrà dare garanzie di investimenti anche in queste zone montane mediante la realizzazione di piccoli bacini e attraverso il recupero delle acque dagli sfioratori nei periodi di sovrabbondanza. Solo così non si dovrà far più ricorso all’emergenza e all’utilizzo delle autobotti, riaffermando che tutti i cittadini dell’ATO2 hanno pari dignità di accesso all’acqua”.

EgATO2, fin dal 2003, raccoglie dati sull’emergenza idrica e il 2006 è stato l’anno in cui si è affrontato il tema su vasta scala, attraverso un intenso lavoro con impiego di tempo e risorse per conoscere, affrontare e mitigare questo problema, in parte riuscendoci. Disorienta pensare che tutti i casi di emergenza idrica rilevati dal 2022 in poi provengano dalla montagna che è ricca di captazioni, prevalentemente sorgenti, che sono corpi idrici superficiali, quindi molto vulnerabili e legati alla piovosità: se non piove, si asciugano. Nella pianura, parte sud del territorio, la rete idrica è alimentata da pozzi, che prelevano la risorsa idrica a grandi profondità, godendo, quindi, di una sorta di invaso naturale e sotterraneo. Il problema della siccità, in questi casi, si manifesta di meno e in ritardo rispetto alle aree montane, proprio per la possibilità di beneficiare di veri e propri polmoni d’acqua sotterranei. Raccontiamo un po’ di numeri sull’emergenza: Sono 55 (su 172) i Comuni che hanno emesso l’ordinanza di riduzione dei consumi idrici non essenziali. Di questi, molti l’hanno fatto per motivi precauzionali. Sono 24 i casi di crisi idrica in corso, fronteggiati con uso di autobotti, per una popolazione coinvolta complessiva di 4.983 abitanti. Sono 14 i casi di crisi idrica in corso, fronteggiati con un approvvigionamento d’emergenza o con altri interventi strutturali, per una popolazione coinvolta di 8.791 abitanti. I costi totali sostenuti dall’inizio dell’emergenza ad oggi ammontano ad euro 604.604,52.

Il Direttore dell’EgATO2, Andrea Manachino, prosegue le presentazioni, evidenziando cosa si farà sul tema della scarsità idrica, analizzando le previsioni del futuro Piano d’Ambito, il cui importo complessivo è di 910.638.645 euro. In particolare, viene fatta una panoramica degli interventi che avranno un impatto sia sul tema della scarsità idrica, sia sul contenimento delle perdite acquedottistiche: la sostituzione programmata delle reti acquedottistiche, gli interventi di interconnessione acquedottistica, gli studi e gli interventi per la distrettualizzazione delle reti idriche nonché buona parte degli interventi segnalati da Comuni e Gestori, per un importo complessivo di poco superiore ai 360 milioni di euro sul prossimo trentennio, contribuiranno ad un efficientamento del comparto acquedottistico con risvolti positivi sulla sicurezza e continuità di approvvigionamento, oltre che sulla drastica riduzione delle perdite idriche.

Su quest’ultimo tema il Direttore ha rappresentato alcuni numeri: se a livello d’ambito ci sia attesta su un valore di perdite percentuali (indicatore M1b secondo l’algoritmo del bilancio idrico ARERA) del 37,2%, di poco superiore alla media del nord-ovest, per alcuni bacini il dato è sicuramente migliore: il bacino di Vercelli città presenta un valore di perdite del 18,96%, con un leggero aumento al 23,07% se si considera il bacino Vercelli-Desana-Prarolo. Il bacino di Casale Monferrato (comprendente i Comuni del comprensorio casalese) si attesta su un valore di perdite percentuali del 29,25%, considerando l’interconnessione con Valenza (dato che si abbassa al 25,57% considerando il solo bacino di Casale e comuni limitrofi). Il bacino di Biella, che afferisce anche a numerosi comuni limitrofi al capoluogo biellese, si attesta su un valore di M1b del 36,8% mentre il bacino di Borgosesia si attesta su un dato del 32%.

Alcuni dei valori sopra esplicitati sono frutto di un importante lavoro portato avanti, in questi anni, dai Gestori dell’ambito. Conclude le presentazioni Marco Torriano, Vice Presidente dell’EgATO2: “Oggi più che mai occorre la collaborazione di tutti nella gestione dell’acqua, risorsa preziosissima. È quindi fondamentale che ci sia un programma importante e capillare di informazioni, a partire dalle scuole. Il Piemonte, lo sappiamo, sta vivendo più di ogni altra regione italiana il world climate change: il 2022 è stato spacciato come un anno eccezionale, ma la realtà sta dimostrando che dobbiamo abituarci a questa nuova “normalità”. Come EgATO2 ne siamo consapevoli ed in questa direzione è stato strutturato il nuovo piano d’ambito trentennale che prevede investimenti ingenti nelle interconnessioni dei territori. Ora quindi è il momento di coinvolgere la popolazione esortandola a tenere comportamenti responsabili e lungimiranti”.