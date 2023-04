In ricordo di mamma Enrica un nuovo ecografo per l’Ostetricia dell’Ospedale FOTO

E’ un dono ispirato all’amore per la vita, quello che non conosce confini, come il legame di una donna per il proprio figlio. È la storia di Enrica, che oggi è tra noi nel ricordo e nella forza di una scelta, quella di voler essere mamma. E mamma si è per sempre. Grazie al gesto della sua famiglia, Enrica rivivrà nel pensiero di altre donne come lei, ad ogni nuovo bimbo che vedrà la luce presso il punto nascita dell’ospedale di Biella. È questo il significato profondo di questa donazione. La famiglia Ghione ha infatti voluto ricordare Enrica mettendo a disposizione un nuovo ecografo, che è già entrato in funzione nel blocco parto.

Il dispositivo sostituisce un’apparecchiatura di oltre dodici anni fa, che era ancora funzionante, ma necessitava di essere cambiata, al fine di consentire di mantenere i più elevati standard di accuratezza diagnostica durante il travaglio e alcune procedure necessarie in alcuni casi dopo il parto. Il valore commerciale del dispositivo è di circa 30mila euro e l’acquisto è stato reso possibile anche grazie alla partecipazione di amici di Enrica e della sorella Silvia, con il contributo dell’Associazione Amici dell’Ospedale. Così, in occasione del quarto anniversario, a testimonianza del fatto che il bene nasca spesso dai dolori più grandi, è arrivata la donazione.

“Questa donazione ha come scopo quello di celebrare la vita, come avrebbe voluto Enrica che era una mamma di una bambina di otto anni, che ha fortemente voluto e amato ed è per questo motivo che questo ecografo vuole essere motivo di gioia. – racconta la sorella Silvia – Una scelta che ho condiviso con il nostro papà e con gli amici miei e di Enrica che hanno partecipato a questo progetto e che ringrazio”.

“La Direzione Generale ringrazia la famiglia Ghione e l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella per aver dato compimento ad un progetto importante, perché rivolto alla nascita dei bambini del territorio biellese e alle donne che sceglieranno questo ospedale per diventare mamme. – ha commentato Il Direttore Generale, Mario Sanò - La storia di Enrica ci ha profondamente colpito e il gesto della famiglia esprime un messaggio di solidarietà e di speranza che fa bene a tutti: operatori sanitari, cittadini e istituzioni. Alla famiglia Ghione va il più profondo sentimento di gratitudine a nome di tutta l’Azienda Sanitaria”.