Guardia di Finanza, il prefetto di Biella visita il comando provinciale FOTO

Nella giornata di martedì 4 aprile il Prefetto di Biella, Dott.ssa Silvana D’Agostino, si è recato in visita presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Rinaldo Mussini” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dove è stato accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Colonnello t. SFP Cesare Maragoni, dai Comandanti di Reparto e da una rappresentanza dei militari.

Nel corso di un apposito briefing tenuto dal Comandante Provinciale sono stati illustrati i caratteri del contesto socio-economico che caratterizza la provincia nonché le attività di servizio svolte dalle Fiamme gialle biellesi segnalando i principali fenomeni fraudolenti e le misure di contrasto adottate.

L’occasione è stata anche utile per evidenziare il concorso offerto dal personale del Corpo nell’esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel territorio biellese. Il Prefetto, nel prendere atto del lavoro quotidianamente svolto dalle Fiamme Gialle per la prevenzione e repressione delle sempre più complesse forme di illegalità economico-finanziarie che spaziano dalle frodi fiscali a quelle commerciali fino ai sempre più diffusi fenomeni di spreco di denaro pubblico, ha espresso il più vivo compiacimento e ringraziamento alle donne ed agli uomini della Guardia di Finanza oltreché per l’attività espletata con grandissima professionalità e determinazione nel contrasto al crimine economico e finanziario, anche per la fattiva collaborazione nelle attività finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al termine dell’incontro, al Prefetto D’Agostino è stato donato un omaggio floreale.