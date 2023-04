Emergenza idrica, intervento straordinario della rete tra Soprana e Ponzone per scongiurare il ricorso alle autobotti

Il perdurare dell'assenza di precipitazioni e l'ormai nota condizione di carenza idrica impongono con sempre maggior frequenza alle istituzioni ed ai soggetti coinvolti nella gestione, valutazioni condivise volte all'individuazione di strategie mirate a garantire un servizio efficiente, pur contenendo gli impatti economici.

In quest'ottica di collaborazione Cordar Biella e Cordar Valsesia, gestori del servizio idrico per il Comune di Valdilana, hanno pianificato un intervento straordinario di interconnessione della rete tra Soprana e Ponzone, al fine di assicurare l'approvvigionamento senza ricorrere al trasporto tramite autobotti e generando in tal senso economie di scala e la non trascurabile tutela ambientale.

La programmazione dei lavori ha coinvolto entrambi i gestori e l'amministrazione comunale e le attività per il collegamento alla rete di Ponzone si concluderanno in tempi brevi, entro una quindicina di giorni.

La realizzazione dell'opera rappresenta un esempio di efficacia operativa e di buona gestione ed è il risultato di un impegno encomiabile, che genera soddisfazione nei presidenti delle società di Biella e Valsesia, Gabriele Martinazzo e Paolo Croso e nel sindaco di Valdilana Mario Carli.