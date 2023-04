Da Regione 5 milioni in più per trasporto studenti con disabilita, Biella riceve 165mila euro

Diritto allo studio degli studenti con disabilità: la Regione incrementa di 5 milioni di euro le risorse per trasporto a scuola e assistenza specialistica. Per gli assessori all’Istruzione e Merito e Trasporti e Infrastrutture si è di fronte ad una più equa ripartizione delle risorse, ora tecnicamente raddoppiate passando alla quota complessiva di 10 milioni, che restituisce pari dignità e cancella definitivamente il dimezzamento dei fondi deciso dalla precedente Giunta di centrosinistra.

Per gli assessori la massima priorità e attenzione di questa Giunta va nei confronti delle persone con disabilità e l'inclusione. Un pregevole risultato grazie ad una più equa ripartizione delle risorse per colmare un grande disallineamento ricevuto in eredità dalla precedente amministrazione che aveva ridotto drasticamente le risorse, portandole da 11 a 5 milioni di euro.

Nel 2023 grazie ad un importante sforzo finanziario si è riusciti a raddoppiare lo stanziamento, portandolo da 5 a 10 milioni di euro, per assicurare il trasporto a scuola e l’assistenza specialistica per gli studenti con disabilità. I 5 milioni di euro di incremento del fondo saranno equamente ripartiti tra la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, tenendo conto del numero di studenti disabili rispetto al totale e dell’estensione territoriale delle aree di competenza degli Enti di area vasta.

Come detto, le risorse saranno impiegate per coprire i costi dei servizi di trasporto e di assistenza specialistica, indispensabili per garantire la frequenza dei ragazzi con disabilità nelle scuole secondarie superiori piemontesi e contrastare, così, il fenomeno della dispersione scolastica. Nella ripartizione delle risorse Biella ottiene 165mila euro.