Ad aprile riaprono numerosi Bandi della Fondazione: le date

Sono state deliberate nel Consiglio di Amministrazione di marzo della Fondazione le aperture di tre nuovi Bandi per l’acquisizione di richieste di contributo, consultabili sul sito dell’Ente: www.fondazionecrbiella.it Bando “Seconda Sessione Generale” - Seconda scadenza

Il bando “Seconda Sessione Generale” che ha fissato come periodo per l’acquisizione delle domande dal 17 aprile al 23 giugno 2023 e il termine entro cui effettuare le delibere il 30 settembre 2023. Bando “Seconda Sessione Eventi” - Seconda scadenza Il bando “Seconda Sessione Eventi” che ha fissando il periodo per l’acquisizione delle domande dal 17 aprile al 23 giugno 2023 e il termine entro cui effettuare le delibere il 30 settembre 2023. Bando “Cultura+” - Seconda Scadenza Il bando “Cultura+” nell’area “Arte e Cultura” che ha fissato il periodo per l’acquisizione delle domande dall’8 maggio al 14 luglio 2023 e il termine entro cui effettuare le delibere il 30 settembre 2023.

“L’attività erogativa della Fondazione prosegue secondo le linee-guida predisposte dagli Organi Statutari attraverso il Documenti programmatici previsionali – commenta il Segretario Generale Andrea Quaregna – con l’apertura di queste sessioni erogative e bandi tutti gli enti del territorio che hanno progetti idonei a rientrare nei parametri dei bandi possono avere l’occasione di richiedere un contributo a sostegno di progetti e attività”.

Ricordiamo che gli uffici della Fondazione sono a disposizione per supportare gli enti che incontrassero eventuali difficoltà nella compilazione della modulistica on line.