Altro che Lazzaro, anche l'Inps a Pasqua riesce a resuscitare i morti

Riceviamo e pubblichiamo:

"Caro Direttore,

non riesco nemmeno più a fare ii calcolo delle ore che sto perdendo per tutta questa vicenda che ha dell'incredibile. Altro che Lazzaro! Mia madre è mancata ii 22/11/2021 ma prima che la situazione degenerasse, mia sorella ed io avevamo richiesto all'INPS la famosa "domanda di accompagnamento", ottenendo la visita per II 29/11/2021. Essendo la mamma mancata una settimana prima di poter esser visitata, ci siamo preoccupati di comunicarne ii decesso all'lstituto di Previdenza, intraprendendo tutte le pratiche che in questi casi si rendono necessarie.

II paradosso che grida allo scandalo e che mia madre, a mezzo raccomandata, viene invitata presso l'INPS di Biella a marzo di quest'anno, per la famosa visita, ben due anni dopo, nonostante ahimè deceduta! A questo punto, alla convocazione, mi sono presentato con mia sorella, certificate di morte alla mano, per capire fino anche punto si spingesse l'inadeguatezza del sistema INPS e per poter parlare infine con qualcuno, vista l'impossibilita di ottenere appuntamenti al loro famoso numero verde per richiedere i ratei della tredicesima di mamma, maturati al 2021 e non ancora corrisposti a noi eredi.

Anche questa una bella storia "di burocrazia all'italiana", nella quale tanti, troppi, sbagliano e nessuno è responsabile delle proprie colpe, lasciando ii povero cittadino "zitto e muto" a combattere contro i mulini a vento. In questa vicenda gli "attori" protagonisti, oltre all'INPS, sono molteplici; a partire dal Comune di Ponderano che ha sbagliato un banale certificato di morte, passando poi alle Poste ltaliane, nostro istituto di credito di riferimento che ci ha messo del suo, negando ogni responsabilità per tutti gli errori e invitandomi a non farmi più vedere! Vi pare un Paese normale?"