Anche quest'anno l’Istituto Comprensivo di Andorno ai Giochi Matematici d'autunno

Anche quest'anno l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha aderito, come consuetudine, con un nutrito gruppo di alunni, ai Giochi Matematici d'autunno organizzati dal centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano e successivamente ai Campionati Internazionali. Tre alunni hanno superato i quarti di finale che si sono tenuti nelle sedi di Novara e Borgosesia e sono approdati alle semifinali: sono Moreschi Chiara della scuola secondaria di Tollegno, Rizzo Maddalena della scuola secondaria di Andorno e Alessandro Ronda del plesso di Pralungo.

L'alunna Moreschi Chiara, già qualificatasi al primo posto nei quarti di finale nella categoria C1, si è poi classificata seconda alle semifinali conquistando il diritto a partecipare alla finale di sabato 13 maggio a Milano. In quest’occasione verranno selezionati gli alunni che formeranno la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale. I Campionati Internazionali dei giochi matematici, giunti quest’anno alla loro 30 esima edizione sono una gara articolata in 4 fasi (i quarti di finale, le semifinali , la finale nazionale e la finalissima che si terrà quest’anno ad agosto in Polonia) nelle quali i concorrenti sono di fronte ad un certo numero di esercizi ( tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti.

Dal 2008 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha accreditato i giochi matematici come iniziativa partecipante al programma di valorizzazione dell’eccellenze. Congratulandosi per l’ottimo risultato ottenuto da questi alunni, la Dirigente Marialuisa Martinelli esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle docenti di matematica, professoresse Sara Tomati e Vittoria Cassardo, che li hanno seguiti e preparati, e per tutto il dipartimento di matematica che in quest’anno scolastico ha proposto diversi progetti per la scoperta e lo sviluppo dei talenti in area scientifica.