Serataccia per Botalla TeamVolley, ko per 3-0 a Settimo: ecco i risultati del settore giovanile

Prima o poi doveva capitare. Il Botalla TeamVolley termina una lunga striscia di risultati positivi, cadendo nettamente a Settimo Torinese per 3-0. L’ultima sconfitta risaliva addirittura a prima di Natale, nel derby contro la Virtus. Il passo falso di sabato complica il progetto “Secondo posto”, perché adesso CalTon e Balamunt premono a un punto di distanza, ai vertici del campionato di Serie D.

Come d’abitudine, la partenza del match al PalaSanBenigno è stata a rilento per le lessonesi: un trend tipico delle ultime trasferte, confermato anche a Settimo. Primo set sempre in equilibrio con tentativi di fuga sia delle biancoblu che delle avversarie, sempre però vanificati. Sul punteggio di 25 pari, due distrazioni condannano il Botalla, per il 27-25. Partenza buona invece nel secondo parziale, ma Settimo è sempre molto vicino e dopo un errore del TeamVolley sul 10-12 a favore, due ace di fila spianano la strada per l'allungo verso il finale di set. Le torinesi la spuntano 25-17. Altra buona partenza nel terzo set, ma non sufficiente per staccare le inseguitrici quanto basta per amministrare la frazione. Le biancoblu si ritrovano in vantaggio anche sul 12-8, ma altri tre ace di fila degli avversari riportano il set in equilibrio. Da metà parziale in poi, le lessonesi si trovano sempre ad inseguire senza mai rimettere la testa avanti. Il 25-22 fa calare il sipario sulla partita.

«Una serataccia – ammette coach Alex Cavallone - abbiamo trovato dall'altra parte della rete una squadra a "braccio sciolto", che ha fatto funzionare tutto quanto basta per non darci la gioia della nona vittoria consecutiva. Un Settimo veramente in grande spolvero. Per quanto riguarda la nostra metà campo, ciò che ci ha permesso di riportare vittorie importanti non ha funzionato, ovvero la nostra ricezione. Abbiamo subìto una media di 4 ace a set, mai così alta in tutta la stagione. Un'altra cosa che è mancata molto è il numero di palloni difesi, la differenza con gli avversari è di 15 in meno. Se pensiamo al fatto che abbiamo perso il primo set di due punti e il terzo di tre, questi 15 palloni hanno un peso specifico non indifferente sull'andamento della gara. Adesso pensiamo a ricaricare le pile con le vacanze di Pasqua: al ritorno ci aspetta Pino Torinese per l'ultima gara casalinga della stagione».

Il TeamVolley si congratula con la Virtus Biella per la vittoria del girone di serie D e la conseguente promozione in C, risultato meritato per quanto visto in campo in questa stagione.

TABELLINO - SERIE D Girone D – 20esima giornata

PALLAVOLO SETTIMO TORINESE – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0 (27-25/25-17/25-22)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 16, Biasin C., Nanì, Damo ne, Vodopi 7, Gilardi, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 5, Scoleri 9, Vioglio, Gariazzo (L), Zignone 1. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

UNDER13 - COPPA COMITATO

Sabato 1° aprile, Verbania Plastik Rosaltiora Verbania – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0 (25-8/25-10/25-16)

Sabato 1° aprile, Lessona CONAD TEAMVOLLEY BLU – Sammaborgo U13 1-3 (26-24/19-25/25-27/17-25)

UNDER12 (6x6)

Domenica 2 aprile, Vercelli Kucine Lube Vercelli Volley – CONAD TEAMVOLLEY 2-1 (25-16/25-11/14-25)