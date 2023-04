Pietro Remorini doppio argento ai campionati italiani giovanili di nuoto (foto dalla pagina Facebook di In Sport Biella)

Pietro Remorini, atleta classe 2008 del gruppo In Sport Rane Rosse di Biella, due volte sul podio ieri ai campionati italiani giovanili di nuoto, in corso di svolgimento allo stadio del nuoto di Riccione.

Remorini è salito sul secondo gradino del podio sia nei 200 misti categoria ragazzi 2008, con il personale di 2’06”17 sia nei 100 dorso con 57”02, altro personal best. Le gare riprenderanno stamattina. In vasca anche altri quattro atleti biellesi: Edoardo Blotto, ieri ottavo nei 50 delfino juniores 2005 con 24”80, Tommaso N’Gakoutou, undicesimo nei 100 dorso cadetti con 54”97, Bodgan Edoardo Chiriac, diciottesimo nei 100 dorso ragazzi 2008 con 1’00”25, oltre al classe 2009 Alessandro Raichert. Il team In Sport Rane Rosse di Biella è accompagnato dal tecnico Riccardo Mosca.