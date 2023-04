Pallamano, per Vigliano due sfide toste in trasferta: l'analisi di mister Lugli FOTO

Turno di campionato quello di domenica 2 aprile per la squadra under 15 maschile di FC Vigliano che ha disputato due gare presso il Palasport San Camillo di Imperia.Prima partita iniziata patendo l'avversario e conclusa con il punteggio di 38-4 a favore di Derthona. Seconda gara giocata invece molto meglio da parte della formazione giallorossa e terminata con il punteggio di 17-34 a favore dei padroni di casa di Imperia.

Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli: "Affrontavamo due partite molto difficili, con squadre molto più esperte e tecnicamente più avanti di noi. Ci siamo però guadagnati il diritto di disputare queste due partite vincendo nella prima fase ben tre partite con avversari alla nostra portata. Abbiamo quindi affrontato questa trasferta ligure approfittando dell'intero fine settimana per imparare anche le regole del beachanball e per consolidare il gruppo squadra. Nelle due gare sono usciti tutti i nostri punti di forza e soprattutto le nostre debolezze. Su queste ultime lavoreremo nelle 8 gare che ancora mancano al termine della stagione tra le categorie under 15 e under 17. Debbo ringraziare personalmente lo staff di San Camillo per l'ospitalità".