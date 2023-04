Calcio, Alessio Oppezzo è il nuovo direttore sportivo del Vigliano

La società FC Vigliano annuncia l'arrivo di Alessio Oppezzo nel ruolo di direttore sportivo della società giallorossa. “Un'innesto importante, ringrazio Oppezzo per aver sposato il nostro progetto con entusiasmo – commenta il presidente Paolo Daniele - Le porte del Vigliano sono sempre aperte per chi dimostra serietà e professionalità. Oppezzo possiede queste caratteristiche ed è un profilo di grande valore”.

Nato il 22 agosto 1972, Oppezzo è stato un jolly di difesa sia come terzino di ambo le corsie sia nella zona centrale dell'area di rigore. Muove i primi passi nel settore giovanile della Biellese, poi passa in prima squadra al Donato Mongrando. In seguito indossa le maglie di Villaggio La Marmora, Cossato e Valdengo. Dopo aver chiuso la carriera al Gattinara e appese le scarpe al chiodo, consegue il patentino e inizia la carriera da allenatore guidando le giovanili di Ceversama, Torri Biellesi (con un'esperienza in prima squadra), Chiavazzese e Fulgor Ronco Valdengo. Inoltre, è stato il secondo di Andrea Roano e Maurizio Braghin alla Biellese e di Marco Mellano alla Fulgor.

È la prima volta che ricopre un incarico dirigenziale. “Non sento minimamente la pressione, anzi non vedo l'ora di cominciare a lavorare – sottolinea Oppezzo – Sono bastate poche parole con il presidente Daniele, che ringrazio per la fiducia, per accettare subito questo incarico. Concordiamo sull'idea di calcio che vogliamo trasmettere in vista del nuovo campionato: soprattutto, vogliamo lavorare coi giovani e infondere la cultura del lavoro e del sacrificio. Darsi, cioè, una struttura professionale. L'obiettivo? Riportare entusiasmo, armonia e serietà affrontando la Prima Categoria con grande umiltà ma consapevoli delle nostre potenzialità. Poi, a fine stagione, tireremo le somme”.