Dedalo a Teatro, The Bowman in concerto a Gaglianico

La band biellese The Bowman, sabato 29 aprile alle 21:30, porterà in scena all’Auditorium comunale di Gaglianico “DEDALO a TEATRO”: si tratta di un concerto pensato per unire la profondità della musica all’emozione del teatro, creando un’occasione per ripercorrere la storia del gruppo, dalla sua formazione nel 2016 sino all’uscita del primo disco “Dedalo”.

“I nostri programmi erano tanti e ben diversi da come si sono poi svolti tra il 2020 e 2022 ma, a causa della pandemia, siamo stati costretti a riposizionarli tutti” racconta la cantante Elisa Negro. “Ad un anno di distanza dall’uscita del nostro primo disco, dopo aver partecipato a diversi eventi che ci hanno permesso di anticiparlo al pubblico, abbiamo finalmente deciso di celebrare questo nostro grande traguardo presentandolo al meglio al nostro territorio, per ringraziare chi ci segue sin dall’inizio e chi invece si è unito lungo il cammino”. Chi desiderasse prenotare un posto allo spettacolo, può scrivere un messaggio direttamente alla band tramite le sue pagine social Instagram o Facebook. L’Auditorium di Gaglianico si trova in via XX Settembre 10.

Chi sono i The Bowman? La band alternative-rock, nata nel 2016, è composta da Elisa Negro (voce), Marco Prina Cerai (chitarra), Mattia Bellini (basso), Nicola Casalegno (tastiere) e Alessandro Groppi (batteria). Il gruppo, negli anni, ha calcato palchi di Festival di diverso calibro come Reload Sound Festival, Bolle di Malto, Cistaerna Festival, Festival dell’Oriente di Torino, Effetto Blues di Siena.