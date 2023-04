Il PD di Cossato interroga la giunta sugli impianti sportivi: “Capitale da valorizzare o un peso?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Cossato di recente ha aderito con entusiasmo al progetto Terre della Lana, insieme ad altri 28 Comuni del Biellese, che punta a dar vita a una Comunità Sportiva, a promuovere lo sport come medicina sociale. Idee e progetti condivisibili, ma ci chiediamo: Cossato cosa ha fatto e cosa fa concretamente per lo sport? Gli impianti sportivi comunali, patrimonio importante costruito nei decenni, sono ormai sempre più obsoleti e necessiterebbero di interventi seri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Palestra Aguggia, che ci dicono a breve vedrà almeno un intervento sul tetto, di fatto non può ospitare gare di rilievo nè nel basket (e infatti il Teens è migrato verso il capoluogo), né nella pallavolo (che ormai è accasata a Lessona). Il Campo Abate da anni è afflitto da problemi, dalla pista di atletica al manto erboso, per citarne alcuni. Senza contare l’impianto di illuminazione energivoro, gli impianti idrici.

Altri campi hanno problemi agli impianti di riscaldamento degli spogliatoi… e dulcis in fundo c’è la questione della Tendostruttura al Parlamento. Costata fior di soldi pubblici, per poi scoprire che non era a norma con l’antincendio, e che oggi non ha un impianto di riscaldamento funzionante. Un danno doppio, perché in quella struttura erano soliti svolgere l’attività di educazione fisica anche gli alunni della vicina scuola elementare, che ora vanno altrove.

Che ne è dello “sport medicina sociale” in questo caso? Cossato e l’Amministrazione Moggio credono davvero nello sport? Se sì, non bastano i patrocini, i contributi saltuari, serve pianificazione e strategia. Serve crederci, e aiutare concretamente le società che, prima che all’agonismo, guardano allo sport veramente come medicina sociale!

Servono progetti e serve qualcuno che vada a rompere le scatole laddove i fondi vengono previsti e assegnati, con la utile sponda di Anci e con la capacità di attingere alle risorse pubbliche in modo più efficace”.