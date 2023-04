Elezioni in Friuli, Pella: “Nuova grande affermazione, centrodestra unito è vincente”

“Una grande affermazione del Centrodestra anche in Friuli, che ribadisce quanto già espresso dai risultati nel Lazio ed in Lombardia: il Centrodestra unito è vincente!”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, Capogruppo FI in Commissione Bilancio.

“Complimenti a Massimiliano Fedriga per la larga vittoria e la riconferma e complimenti per il risultato ed il ruolo di Forza Italia anche in questa tornata elettorale. Sono contento – prosegue Pella – perché questa netta vittoria rafforza il ruolo di Fedriga non solo come Governatore del Friuli Venezia – Giulia, ma anche come Presidente della Conferenza delle Regioni. Potrà dare continuità ad una gestione importante e virtuosa delle interlocuzioni tra Regioni, Province e Comuni, durante la quale ha già dimostrato ottime capacità nel trovare un punto di incontro anche con ANCI ed UPI”, ha concluso Pella.