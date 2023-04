Castelli in Giallo, primo appuntamento al Ricetto di Candelo con Paolo Bacilieri

Torna Castelli in Giallo, il festival di letteratura noir ospitato dalle più affascinanti dimore storiche piemontesi. Sei incontri a cadenza settimanale con i migliori rappresentanti della narrativa gialla in Italia accompagneranno la primavera di Castelli Aperti, valorizzando e animando alcuni dei beni appartenenti al circuito, che da 28 anni è punto di riferimento per i visitatori desiderosi di scoprire l’immenso patrimonio artistico e storico piemontese.

Il Festival debutterà sabato 8 aprile nel suggestivo Ricetto di Candelo. Presso la Sala Cerimonie, alle 18.30, Paolo Bacilieri, uno dei più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, presenterà l’adattamento a fumetti di Venere privata (Oblomov), celebre romanzo del principe del noir Giorgio Scerbanenco. Bacilieri segue gli attori di questo dramma senza melò, svelando a poco a poco - attraverso la scomposizione della tavola, l’alternanza del punto di vista, lo zoom o il campo lungo - le piccole storie avvolte nella nebbia della Milano criminale di Scerbanenco.

L’incontro, sostenuto dalla Regione Piemonte e gratuito, è organizzato dall’Associazione Amici di Castelli Aperti in collaborazione con il comune di Candelo, ed è un’anteprima di Fumetti a Ricetto, storica manifestazione di fumettistica promossa dall’Associazione Creative Comics e che quest’anno si svolgerà il 30 settembre e il 1° ottobre 2023. Prima dell’incontro, alle 16.30 sarà possibile partecipare a una visita guidata del Ricetto, un percorso guidato tra le “rue” (strade) del borgo, per scoprire le principali caratteristiche architettoniche, le fondamentali nozioni storiche, le notizie più curiose.

Si potranno scoprire luoghi solitamente non aperti al pubblico. Al termine del percorso sarà possibile salire su una delle torri del Ricetto, ottimo punto panoramico. Per info e prenotazioni: www.castelliaperti.it; info@castelliaperti.it