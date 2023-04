Trovato con un cellulare rubato, finisce nei guai un 51enne di Biella

I militari della locale Stazione Carabinieri di Biella, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 51enne, residente in città, nullafacente, censurato per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.

Nella circostanza, i militari operanti, nell'ambito di perquisizione domiciliare, delegata dall’A.G., hanno rinvenuto presso l’abitazione del denunciato un telefono cellulare del valore commerciale di 450 euro circa, per il quale il 26 marzo scorso ne era stato denunciato il furto, avvenuto a Biella, presso il Comando Stazione Carabinieri procedente.

Il telefono cellulare veniva restituito all’avente diritto che rimaneva oltremodo sorpreso della celerità con cui i Carabinieri in sinergia con l’A.G. erano riusciti a recuperargli il telefono cellulare che gli era stato asportato pochi giorni prima.