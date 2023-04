Incendio boschivo a Cerrione, forse una sigaretta gettata a terra la causa del rogo

Ieri, 3 aprile, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo hanno proceduto con la verifica dello stato dei luoghi percorsi dall’incendio boschivo innescatosi nella serata del 2 aprile scorso, nel comune di Cerrione, nei pressi di via Monte Mucrone. Le operazioni di spegnimento erano state già eseguite dai volontari AIB della Provincia di Biella.

Evento di presumibile origine dolosa con innesco avvenuto con molta probabilità a seguito di getto di una sigaretta direttamente dalla via di transito. La superficie bruciata è stata di 3000 mq circa e nella zona percorsa dal fuoco venivano individuati un cumulo di rifiuti misti da costruzione e demolizione e tre sacchi di colore nero contenenti rifiuti urbani abbandonati, in parte interessati dal processo di combustione dell’incendio.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata, con comunicazione a carico di ignoti per il reato ex art. 423 bis c.2., e sono state avviate le indagini per individuare il/i responsabili dell’incendio e dell’abbandono dei rifiuti. Sono altresì stati notiziati il dipartimento ARPA di Biella e il Comune di Cerrione per l’emissione dei provvedimenti competenza.